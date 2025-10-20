Akyazı’da Fakülte öğrencilerine temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

​​​​​​​Sakarya Uygulamalı Bilimler Ünüversitesine bağlı olarak eğitim vermekte olan Akyazı sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine temel iş sağlığı ve güvenliği konusunda 16 saatlik eğitim verildi.

Eğitim, SUBÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Kimya Yüksek Mühendisi Serap Karakoç tarafından verildi. Verilen eğitimde teorik bilgilerin dışında öğrencilere uygulamada yaptırıldı.

Eğitim 2 gün devam etti. Bu süre zarfından öğrencilere iş kazalarının önlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, koruyucu donanımların kullanımı, acil durumda yapılacak işlemler, yasal mevzuatlar hakkında geniş biçimli bilgiler aktarıldı.

Eğitimin tamamlanmasının ardından katılım gösteren öğrencilere belgeleri verildi.

Fakülte yöneticileri bu tür bilgilendirici eğitimlerin bundan sonraki zamanlarda da verileceğini ifade ederken hem eğitime katılan öğrencilere hem eğitimi veren öğretmene teşekkür ettiler.