Cafe Dynasty Açıldı. İlk ziyaretçisi Karaoğlan oldu

Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi karşısında bulunan yeni Cafe’de yapılacak olan her türlü satış öğrenciler için indirimli olacak.

Büyük Birlik Partisinden belediye başkan adayı olan iş insanı Osman Karaoğlan tarafından yapıldı.

İşyeri sahibi ve Oda başkanı Emin Üstün güler yüzümüzle birlikte kaliteli yiyecek ve içecekler, uygun fiyatlarla müşterilerimize hizmet etmekten mutluluk duyarız ve özel günler içinde hizmet etmeye hazırız dedi.

İş insanı Osman Karaoğlan’da ziyaret sonrası yaptığı açıklamada değerli kardeşimiz ve Oda başkanımızın açtığı yeni işyerini ziyaret ettim ve kendisine hayırlı olsun dedim ve bol kazanç dileklerimi ilettim açıklaması yaptı.