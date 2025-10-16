Akyazı Yahyalı bağlantı yolu asfaltlanıyor

Akyazı’ya güzel bir giriş oluşması için başlatılan D-140 karayolundan Yahyalı Akyazı bağlantılı yolun asfaltlanmasına başlandı. Başlayan çalışma nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Alemdar çalışmaları yerinde izledi

Sakarya Büyükşehir ile Akyazı belediyesinin müşterek olarak yapmakta oldukları Yahyalı bağlantılı Akyazı’nın yeni giriş yolunda başlatılan çalışmaları Büyükşehir Belediye başkanı Yusuf Alemdar’da izledi.

Beraberinde Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş ve Yahyalı ve Kabakulak Mahalle Muhtarları başta olmak üzere bazı Mahalle Muhtarları olduğu halde bir heyet halinde çalışma alanına gelen Yusuf Alemdar hem başkan Soykan’dan, hem de çalışanlardan bilgi aldı. Daha sonra Yahyalı ve Kabakulak Mahallerinde vatandaşlarla buluştu ve sohbet etti.

Açıklama Başkan Soykan’dan geldi

Büyükşehir Belediye başkanı Yusuf Alemdar’ı incelemelerini tamamlayıp Akyazı’dan ayrıldıktan sonra ziyaretle ilgili açıklama Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’dan geldi. Soykan, Büyükşehir belediye başkanımız Yusuf Alemdar bugün İlçemize gelerek Yahyalı Akyazı bağlantılı yolda sürmekte olan çalışmaları yerinde izlemişlerdir. Hedefimiz ve amacımız Büyükşehrimizle birlikte Akyazı’mıza eser kazandırmaktır. Çalışmaları süren bağlantı yolumuz tamamlanıp hizmete açıldığında Akyazı’mız mükemmel bir girişe kavuşacak ve bu bağlantı yolumuz güzel İlçemizin çehresini değiştirecektir. Katkılarından ötürü büyükşehir belediye başkanımız Yusuf Alemdar’a şahsım ve İlçem adına teşekkür ederim dedi.

Bağlantı yoluyla ilgili bilgiler

Bağlantı yolunun uzunluğu 4 Km. genişliği ise 20 metre olacak. Bugün itibarıyla bağlantı yoluna serilmeye başlanan asfalt nedeniyle trafiğe kapatılan yol çalışma tamamlandığında açılacak. Çalışmanın 3 yada 4 gün sürmesi bekleniyor.