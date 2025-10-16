‘Kızılelma Akyazı’nın geleceğine değer katacak’

​​​​​​​Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile birlikte Kızılelma Millet Bahçesi ve Yahyalı Bağlantı Yolu Projelerinde incelemelerde bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İki projemiz de Akyazı’mızın geleceğine değer katacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde ilçemizi projelerle büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Akyazı’da yapımı devam eden iki önemli yatırımı, Kızılelma Millet Bahçesi Projesi ve Yahyalı Bağlantı Yolu Projesini yerinde inceledi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan devam eden çalışmalar hakkında Başkan Yusuf Alemdar’a bilgi verdi.

Vatandaşların uzun yıllardır beklediği bağlantı yolunun hayırlı olmasını temenni eden Başkan Alemdar, “20 metre genişliğinde ve 3 buçuk kilometre uzunluğunda olan bağlantı yolunda ekiplerimiz şu anda PMT serimine devam ediyor. Serme ve sıkıştırma işlemi ise Akyazı Belediyemiz tarafından yapılacak. Ardından asfalt serimi gerçekleştirilecek. Bilal başkanımız ile birlikte koordineli olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu bağlantı yolu ilçemize önemli ölçüde nefes aldıracak. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Alemdar, “İçerisinde çocuk oyun alanları, millet kıraathanesi, amfi tiyatro, spor, piknik ve sosyal yaşam alanları ile Kızılelma Millet Bahçesi, Akyazı Belediyemiz tarafından hızla inşa ediliyor. 70 bin metrekare alana inşa edilen ve temel betonu atılan Millet Bahçesi ilçemizin sosyal hayatına katkı sağlayacaktır. Ben bu vesile ile Bilal Soykan başkanımıza teşekkür ediyorum. Ortak akıl ve istişare kültürüyle hep birlikte Akyazı için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kızılelma Millet Bahçesi Akyazı tarihinin en büyük projelerinden bir tanesi olacağını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “ 70 bin metrekare alanda inşa edeceğimiz bu tesisimiz tamamlandığında Akyazı’mıza yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız. Millet bahçemiz sadece bir sosyal yaşam merkezi değil; vatandaşlarımızın ülkemizin yerli ve milli üretim gücünü yansıtan insansız hava araçları, kara ve deniz araçları gibi savunma teknolojilerinin yakından tanıma fırsatı bulacakları, millî bilinç ve teknoloji vizyonu taşıyan bir merkez olacak. Gençlerimiz ve çocuklarımız burada millî teknolojimizi yakından görme, ülkemizin geldiği noktayı yerinde tanıma fırsatı bulacak” diye konuştu.

Yahyalı Bağlantı Yolu’nun da ilçenin geleceği için son derece önemli bir proje olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ 30 yıldır Akyazı’nın gündeminde olan bu yol ilçemizin yeni girişi olacak. 20 metre genişliğinde 3,5 kilometre uzunluğundaki yolumuzda kamulaştırma ve dolgu çalışmalarının ardından asfalt hazırlıklarına başladık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte asfalt öncesinde PMT (Plent MiksTemel) malzemesi serim çalışmaları gerçekleştiriliyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde asfalt serimini de gerçekleştirip vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. İlçe trafiğimizi de rahatlatacak olan bu yol, Akyazı’nın sadece bugününe değil yarınlarına yapılmış bir yatırım olacak” dedi.

Başkan Soykan, “ Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Akyazı’mız ile ilgili attığımız her adımda yanımızda oluyor. Destekleri ve ilçemize olan yakın ilgileri için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sakarya’da sağlanan birlik ve beraberlikle hem şehrimiz hem de ilçemiz gelişmeye ve güzelleşmeye devam edecek inşallah” şeklinde konuştu.