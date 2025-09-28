OKÇULAR  HEDEFLERİ AKYAZI’DA  VURDULAR

Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz’ün de katıldığı okçuluk şampiyonası Akyazı Suni çim sahada gerçekleşti.

Akyazı bir ilki daha yaşadı. Türkiye Okçuluk Federasyonu Sakarya İl temsilciğinin düzenlediği Okçuluk şampiyonası Akyazı’da yapıldı.

Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz’ün de katıldığı okçuluk şampiyonası Akyazı Suni çim sahada gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan yarışma öncesi konuşma yapan Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz yarışmayı düzenleyen Sakarya İl Temsilciliği, Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü, Akyazı Belediyesi, sponsorlara ve destekçilerimize teşekkür ederek başladığı konuşmasında bu gibi müsabakalarla ata sporumuzu yaygınlaştırmak ve bir tarihi yaşatmak istiyoruz. Bu konuda yerel yönetimlerin desteğini çok önemsiyoruz diyerek yarışmacılara başarı diledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk te konuşmasında sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Hoş geldiniz dedi. Yarışmacılara başarılar diledi.

Daha sonra bursa kalkan ekibinin gösterisi izlendi.

Daha sonra da 17 İlin okçuluk spor kulüplerinin yarıştığı gençler ve yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yarışmalara geçildi.

300 okçunun yarıştığı müsabakalar sonunda dereceye giren okçulara Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz tarafından madalyaları verildi.

Müsabakalara 17 İlden 300 okçu geleneksel kıyafetleri ile katılarak izleyicilere zevkli dakikalar yaşattı.

Okçuluk yarışmasına Federasyon Başkanının yanı sıra Milletvekili Ali İnci, Eski MHP Milletvekili Zihni Açba, Akyazı Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürki, Okçuluk federasyonu İl ve ilçe başkanları MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve kalabalık bir izleyici katıldı.