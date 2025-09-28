Akyazı Spor
OKÇULAR  HEDEFLERİ AKYAZI’DA  VURDULAR

Okçuluk Federasyonu Başkanı  Cengiz Toksöz’ün de  katıldığı okçuluk şampiyonası Akyazı Suni çim sahada gerçekleşti.

Akyazı bir ilki daha yaşadı. Türkiye Okçuluk Federasyonu Sakarya İl temsilciğinin düzenlediği  Okçuluk şampiyonası Akyazı’da yapıldı.

Okçuluk Federasyonu Başkanı  Cengiz Toksöz’ün de  katıldığı okçuluk şampiyonası Akyazı Suni çim sahada gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi  ile başlayan yarışma öncesi konuşma yapan Okçuluk Federasyonu Başkanı  Cengiz Toksöz yarışmayı düzenleyen Sakarya İl Temsilciliği, Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü, Akyazı Belediyesi, sponsorlara ve destekçilerimize teşekkür ederek başladığı konuşmasında  bu gibi müsabakalarla ata sporumuzu yaygınlaştırmak ve bir tarihi yaşatmak istiyoruz. Bu konuda yerel yönetimlerin desteğini çok önemsiyoruz diyerek yarışmacılara başarı diledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk te  konuşmasında sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Hoş geldiniz dedi. Yarışmacılara başarılar diledi.

Daha sonra bursa kalkan ekibinin gösterisi izlendi.

Daha sonra da 17 İlin okçuluk spor kulüplerinin yarıştığı gençler ve yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yarışmalara geçildi.

300 okçunun yarıştığı müsabakalar sonunda  dereceye giren okçulara  Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz tarafından madalyaları verildi.

Müsabakalara  17 İlden 300 okçu geleneksel kıyafetleri ile katılarak izleyicilere zevkli dakikalar yaşattı.

Okçuluk yarışmasına Federasyon Başkanının yanı sıra Milletvekili Ali İnci, Eski MHP Milletvekili Zihni Açba, Akyazı Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürki, Okçuluk federasyonu İl ve ilçe başkanları MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve kalabalık bir izleyici katıldı.

