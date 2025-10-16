Pazarköy Eğitimspor’da kongre Eski başkan Selim Kurt Başkanlığa getirildi

​​​​​​​Akyazı’nın önemli takımlarından biri olan Pazarköy Eğitimspor yaptığı son kongrede başkanını değiştirdi ve Selim Kurt’u tekrar başkanlığa getirdi.

Kulüp binasında gerçekleşen kongrede kulüp başkanlığına getirilen Selim Kurt, takımlarının önemli bir maziye sahip olduğunun altını çizerek, geçmişte olduğu gibi bu dönemde de gençlerimize önem verip takımımıza kazandıracak ve kendi çocuklarımızla belirlediğimiz hedefe ulaşacağız açıklaması yaptı ve kendisine güvenip tekrar başkanlığa getiren kulüp üyelerine ve bir önceki başkan ile yönetimine de teşekkür etti.

Kongre öncesi Kulüp başkanlığını yürüten Kerem Durmuş’ta yeni başkan v e yönetimine başarı diledi ve el ele vererek güç birliği içinde eski günlere döneceğimiz günler yakındır dedi.