Akyazılı Müzisyenler hem sazlarını hem seslerini konuşturdular

TRT Müzik tarafından çekimleri Akyazı’da gerçekleştirilen ve Akyazılı ses ve saz sanatçılarının yer aldığı “Türkü Dünyası” isimli programda geride bıraktığımız Cumartesi günü saat 12.00 de yayınlanan bölümde Akyazılı ses ve saz sanatçıları İsmail Özmert ve Şükrü Süha Ak ile bağlamada da Erdinç Acar iz bırakan Akyazılı sanatçılar oldular.

Aynı zamanda AKSADER Başkanı da olan sesi ve sazı ile Akyazılıların gönüllerinde taht kuran İsmail Özmert, bu programda “Anam Anam Canım Anam” ve “Canım (Güzel) Sakarya’m” türkülerini seslendirdi ve kendisinden sonra sahne alan arkadaşlarına da program boyunca sazıyla eşlik etti.

Programda İsmail Özmert ve Şükrü Süha Ak’ın haricinde Sakarya Üniversitesinden Müzik Öğretmeni Ali İmam Gürbüzel, yine Öğretmen Yasemin Öncü Kürkçü’de türküleri ile programa renk kattılar. Akyazılı bağlama ustası Erdinç Acar’da sazını İsmail Özmert gibi adeta konuşturdu.

Destek bekliyoruz

AKSADER Başkanı da olan, yıllardan beri ses ve saz sanatçısı olarak çalışan, Akyazı ve Sakarya için sayısız beste yapan İsmail Özmert destek görmediklerinden şikayetçi.

Biz sanatçılar olarak güzel İlçemiz ve İlimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Ne var ki, bizim bu çabamıza ne Belediyemizden, ne de Akyazılı hemşerilerimizden destek gelmiyor, bizim en büyük sıkıntımız bu dedi ve bu konuda belediye başta olmak üzere bütün Akyazılılardan destek beklediklerini açıklamasına ekledi.

İsmail Özmert, önümüzdeki günlerde Akyazılılar için Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksinde güzel bir gece düzenlemeyi düşündüklerini söyledi ve tarihini ileride açıklayacağımız o geceye bütün Akyazılıları şimdiden davet ediyorum diyerek açıklamasını tamamladı.

AKSADER'li Sanatçılar 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramında bir konser vermek üzere şimdiden hazırlıklara başladı. Spor komkleksinde verilecek konser Türk Sanat Müziği ve Halk türkülerinden oluşacak. Konserde Akyazılı sanatçılar sahne alacak.