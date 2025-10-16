Akyazı İlçe Tarım Müdürü Meydan Destek turunda

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan son zamanların baş belası haline gelen kahverengi kokarcayla mücadele konusunda İlçede hem bilgilendirme, hem de destek amaçlı tura çıktı.

Bu konuyla ilgili olarak ilk ziyaretini Ziraat Odasına yaptı. Toplantı halinde olan Ziraat Odası Meclis Üyelerine bugüne kadar kahverengi kokarcayla ilgili olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, el birliğiyle bu baş belasından kurtulabiliriz dedi ve yapılan çalışmalarda Meclis Üyelerinin de destek vermesini talep etti.

Toplantıyı yöneten Oda ve Sakarya İl Koordinasyon Kurulu başkanı Ali Şener Bayraktar’da el ve güç birliği içindeyiz. Çiftçimizi yiyip bitiren bu baş belasından kurtulmak için biz Odalar ve kayıtlı çiftçilerimiz olarak İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ve bizimde destek verdiğimiz çalışmalara katkı vermeye devam edeceğiz dedi ve İlçe Tarım Müdürü Meydan’ın Meclis toplantılarına katılarak verdiği bilgiler içinde teşekkür etti.

İlçe Tarım Müdürünün ikinci ziyareti İlçe Müftülüğüne oldu. Müftü Kamil Özcan Demir’i makamında ziyaret eden Meydan, kahverengi kokarca ile mücadele konusunda Müftü Demir’den destek talebinde bulundu ve camilerde görevli din görevlileri vasıtasıyla kokarcayla mücadele konusunda bilgilendirme yapmalarını istedi.

İlçe Müftüsü Demir’de yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve mücadele konusunda bu bir milli davadır. Bizde din görevlileri olarak bu mücadeleye katkı vermeye hazırız dedi.