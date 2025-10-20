MUHTARLAR GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI.

2016 Yılından beri kutlanmakta olan Muhtarlar günü Akyazı’da da törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde kutlanan Muhtarlar günü Dernek Başkanı Ahmet Savaş’ın 2 Muhtarla birlikte Anıta Çelenk

2016 Yılından beri kutlanmakta olan Muhtarlar günü Akyazı’da da törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde kutlanan Muhtarlar günü Dernek Başkanı Ahmet Savaş’ın 2 Muhtarla birlikte Anıta Çelenk bırakması, saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş yaptı. Törenin tamamlanmasının ardından Başkan Ahmet Savaş törene katılanlara dernek lokalinde çay ikramında bulundu.

Akyazı Muhtarlar Derneği kutlama törenine Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, AKP, CHP ve MHP İlçe Başkan ve yöneticileri, Bazı daire Müdür ve Memurları ile Muhtarlar katıldı.