NİLÜFER HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDEN ORTA OKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNE  OKULUMUZU SEÇİN TANITIMI

​​​​​​​Adı Kız Meslek Lisesi olarak bilinen Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenlediği tanıtım etkinliğinde İlçe Merkezindeki Orta okulların 8. Sınıflarında okumakta olan kız

Adı Kız Meslek Lisesi olarak bilinen Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenlediği tanıtım etkinliğinde İlçe Merkezindeki Orta okulların 8. Sınıflarında okumakta olan kız öğrencilerini okullarına davet ettiler.

Okul Müdürü Savaş Özmeriç çeşitli okullardan öğretmenleri ile birlikte guruplar halinde gelen kız öğrencileri kapıda karşıladı ve okulu hakkında genel bir bilgi sundu.

Daha sonra da Okulun Grafik ve Fotoğrafçılık alanı şefi Kübra Basmaz, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni Eda Genç, Moda Tasarım Teknoloji Ayşe Derya Akın, Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Elif Dursun ve Etkinlikten sorumlu Müdür Yardımcısı Nadir Sönmez nezaretinde bu bölümler sıra ile gezildi. Buradaki uygulamalar hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Öğrenciler bazı bölümlerdeki uygulamalara katıldılar. Merak ettikleri konularda sordukları sorulara cevaplar aldılar.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve Şube Müdürü Serkan Yaşar mutfakta öğrencilerin çalışmalarına katılarak çeşitli atıştırma üretimine katkıda bulundular.

Yöneticiler okullarındaki eğitim öğretimin mükemmel olduğunu, uygulamalardaki araç gereçlerin teknolojinin en yeni ürünleri olduğunu belirterek gelecek yıl tercihlerini Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapmalarını istediler.

Öğrencilere okuldan ayrılırken yiyecek içecek hizmetleri bölümünde üretilen çeşitli yiyeceklerden ikram ettiler.