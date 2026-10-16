Akyazı Siyaset
Giriş Tarihi : 16-10-2026 20:05

MHP AKYAZI’DA GÖREV BÖLÜMÜ

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde olağan kongrelerini yaparak ilçe teşkilatını belirleyen MHP Akyazı teşkilatı toplanarak

MHP AKYAZI’DA GÖREV BÖLÜMÜ

Geçtiğimiz günlerde olağan kongrelerini yaparak ilçe teşkilatını belirleyen MHP Akyazı teşkilatı toplanarak görev bölümlerini gerçekleştirdiler.

Soyhan Sofuoğlu Başkanlığında yapılan toplantıda yönetim kurulu üyeleri şu şekilde götevlendirildi.

Başkan: Soyhan Sofuoğlu

Başkan Yardımcısı: İksan Özcan

Teşkilattan Sorumlu Bşk. Yardımcısı: Mustafa Akdaş

Başkan Yardımcısı: Kemalettin Öztürk

Başkan Yardımcısı: Vedat Kılıç

Mehmet Günel: Başkan Yardımcısı

Mesleki ve Sivil Top. Kuruluşları ile İlgili işlrden sorumlu Başkan Yardımcısı: Hamza Köymen

Medya Tanıtım ve Basından Sorumlu Bşk. Yard: Davut Kaya

Aile Kadın ve engellilerden sorumlu Bşk. Yrd.: Meral tıkan

AR-GE den sorumlu Bşk. Yrd. :Kamil Çağlar

Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Bşk. Yrd. : Furkan Çakıroğlu

Görem bölümünün ardından açıklama yapan Başkan Sofuoğlu “

Olağan Kongremiz sonrasında teşekkül eden Yönetim Kurulu Görevlendirmelerimizi tamamladık.

Yönetim Kurulu Üyelerimize yeni görevlerinde Üstün başarılar diliyorum.

Akyazı'mız için Canla Başla Çalışacağız.” Dedi.

MHP Akyazı'da diğer görevler şu şekilde:

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: