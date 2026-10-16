MHP AKYAZI’DA GÖREV BÖLÜMÜ

Geçtiğimiz günlerde olağan kongrelerini yaparak ilçe teşkilatını belirleyen MHP Akyazı teşkilatı toplanarak görev bölümlerini gerçekleştirdiler.
Soyhan Sofuoğlu Başkanlığında yapılan toplantıda yönetim kurulu üyeleri şu şekilde götevlendirildi.
Başkan: Soyhan Sofuoğlu
Başkan Yardımcısı: İksan Özcan
Teşkilattan Sorumlu Bşk. Yardımcısı: Mustafa Akdaş
Başkan Yardımcısı: Kemalettin Öztürk
Başkan Yardımcısı: Vedat Kılıç
Mehmet Günel: Başkan Yardımcısı
Mesleki ve Sivil Top. Kuruluşları ile İlgili işlrden sorumlu Başkan Yardımcısı: Hamza Köymen
Medya Tanıtım ve Basından Sorumlu Bşk. Yard: Davut Kaya
Aile Kadın ve engellilerden sorumlu Bşk. Yrd.: Meral tıkan
AR-GE den sorumlu Bşk. Yrd. :Kamil Çağlar
Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Bşk. Yrd. : Furkan Çakıroğlu
Görem bölümünün ardından açıklama yapan Başkan Sofuoğlu “
Olağan Kongremiz sonrasında teşekkül eden Yönetim Kurulu Görevlendirmelerimizi tamamladık.
Yönetim Kurulu Üyelerimize yeni görevlerinde Üstün başarılar diliyorum.
Akyazı'mız için Canla Başla Çalışacağız.” Dedi.
MHP Akyazı'da diğer görevler şu şekilde: