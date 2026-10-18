BAL LİGİ TEMSİLCİMİZ ASAKYAZISPOR İLK MAÇINDA ZONGULDAK ÇAYCUMASPORA 2-1 YENİLDİ

​​​​​​​2026-2027 sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) eski adıyla Bölgesel Amatör Lig (BAL) AS Akyazıspor Deplasmanda

2026-2027 sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) eski adıyla Bölgesel Amatör Lig (BAL) AS Akyazıspor Deplasmanda Çaycuma maçından 2-1 mağlup dönüyor.

Akyazı’yı Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde temsil edecek olan AS Akyazıspor, sezonun ilk maçına 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 14.00’te çıktı.

Akyazı temsilcisi, ligin ilk haftasında deplasmanda Zonguldak temsilcisi Çaycuma ile karşı karşıya geldi.

Yaptığı transferlerle yeni bir kadro kuran AS Akyazıspor, sezonun ilk maçında Caycumaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Çaycuma spor ’un golleri 48 ve 54. Dakikada gelirken As Akyazıspor’un golü 75. Dakikada Yusuf’tan geldi.