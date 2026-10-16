MHP İlçe Başkanı Sofuoğlu; “Çiftçimizin, Fındık Üreticimizin Yanındayız”

​​​​​​​MHP Akyazı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu yayınladığı yazılı bir bildiri ile fındık Üreticisinin yanında oluklarını kamu oyuna duyurdu.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu yayınladığı yazılı bir bildiri ile fındık Üreticisinin yanında oluklarını kamu oyuna duyurdu.

“KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR!

Akyazılı fındık üreticisi çiftçilerimizin bir yıl boyunca harcadıkları emeğin karşılığını almaları ve sahada yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi en büyük temennimizdir.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Akyazı ilçemizde dönüm başına 142 kilogram olarak belirlediği alım miktarı, üreticilerimizin büyük bir bölümünün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamamaktadır.

Yapılan rekolte çalışmalarında dönüm başına verim 113,74 kilogram olarak tahmin edilmiş olsa da bu miktar bahçeden bahçeye önemli farklılıklar göstermektedir. Özellikle bakımlı ve verimli bahçelerde çiftçilerimizin önemli bir kısmı dönüm başına 200 kilogramın üzerinde fındık üretimi gerçekleştirmektedir.

Bu nedenle Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alım kotasını, çiftçilerimizin emeğinin zayi olmaması adına sahadaki gerçek üretim miktarlarını da dikkate alarak yeniden gözden geçirmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Çiftçilerimizin emeğinin korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hayati önem taşımaktadır.

Cumhur İttifakı’nın “Üreten Türkiye, Lider Ülke Türkiye” hedefleri doğrultusunda, ülkemizin üretim gücünün en önemli unsurlarından biri olan çiftçilerimizin alın terinin ve emeğinin korunması gerektiğine inanıyoruz.

Bu kapsamda devletimizin ilgili kurumlarının, çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına gerekli değerlendirmeleri yapacağına ve ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri hayata geçireceğine inancımız tamdır.

Akyazılı çiftçilerimizin sahadaki gerçek üretim koşullarının dikkate alınarak değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. İnanıyoruz ki devletimizin ilgili kurumları bölgesel ve bahçeler arasındaki verim farklılıklarını göz önünde bulunduracak ve üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için gerekli adımları atacaktır.

Çiftçimiz; Üreten Türkiye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en önemli sacayaklarından biridir. Çiftçimizin alın teri, Türkiye’nin üretimine, kalkınmasına ve büyümesine güç katmaktadır.

Bu sebeple Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Akyazı ilçemizde uygulanan fındık alım kotasını yeniden değerlendirerek, dönüm başına en az 190 kilogram üzerinden alım yapılmasına imkân sağlayacak şekilde düzenleme yapmasını talep ediyoruz.

Devletimizin her zaman olduğu gibi bugün de çiftçimizin yanında olacağına, sahadaki gerçekleri göz önünde bulunduracağına ve üreticimizi alternatif ve daha düşük fiyatlı satış seçeneklerine mecbur bırakmayacak gerekli tedbirleri alacağına inanıyoruz.

Fındık üreticisi çiftçilerimizin her zaman yanındayız.

Soyhan Sofuoğlu

MHP Akyazı İlçe Başkanı”