NACİ FAZLIOĞLU U-13 FUTBOL ŞAMPİYONU ALAAĞAÇSPOR

​​​​​​​30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenen 5. Geleneksel Naci Fazlıoğlu U13 Futbol Turnuvası’nda Finalde Akyazı 54 FK’yı 1-0 yenen Alaağaç’spor A takımı şampiyon oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenen 5. Geleneksel Naci Fazlıoğlu U13 Futbol Turnuvası’nda Finalde Akyazı 54 FK’yı 1-0 yenen Alaağaç’spor A takımı şampiyon oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen 5. Geleneksel Naci Fazlıoğlu U13 Futbol Turnuvası, Akyazı ilçesinde büyük bir coşkuyla sona erdi. Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan ve İlçe Spor Müdürü Adem Altun’un da katılımıyla gerçekleşen turnuvada, bölgenin çeşitli takımları kıyasıya mücadele etti.

Turnuvaya katılan takımlar arasında Alaağaç A, Alaağaç B, Pazarköy Eğitim Spor, Akyazı 54 FK, Akyazı Karadeniz, Keremali Spor, Akyazı Gücü, Akyazı Spor, Yağcılar, Hasanbey, Askuzuluk ve Erdoğdu Gücü yer aldı. Üç gün süren karşılaşmalar sonucunda, Alaağaç A, turnuvanın şampiyonu oldu.

Gruplardaki Karşılaşmalar

29 Ağustos 2024 tarihinde başlayan grup maçları, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle izlendi. A Grubu’nda Alaağaç A, Pazarköy Eğitim Spor ve Yağcılar takımlarıyla mücadele ederken, B Grubu’nda Akyazı 54 FK, Alaağaç B ve Hasanbey takımları yer aldı. C Grubu’nda Keremali Spor, Akyazı Karadeniz ve Askuzuluk takımları sahaya çıkarken, D Grubu’nda Akyazı Gücü, Akyazı Spor ve Erdoğdu Gücü karşı karşıya geldi.

Gruplarda alınan sonuçlar ise şöyle:

A Grubu

Alaağaç A 4-0 Pazarköy Eğitim

Alaağaç A 5-0 Yağcılar

Pazarköy Eğitim 2-0 Yağcılar

B Grubu:

Akyazı 54 FK 6-0 Alaağaç B

Akyazı 54 FK 5-1 Hasanbey

Alaağaç B 2-1 Hasanbey

C Grubu:

Keremali Spor 0-2 Askuzuluk

Akyazı Karadeniz 0-1 Keremali Spor

Askuzuluk 3-0 Akyazı Karadeniz

D Grubu:

Akyazı Gücü 3-0 Akyazı Spor

Akyazı Spor 2-0 Erdoğdu Gücü

Akyazı Gücü 3-1 Erdoğdu Gücü

Çeyrek Final ve Yarı Final Maçları

Gruplarda başarılı olan takımlar çeyrek finalde mücadele etti. Çeyrek final maçlarında şu sonuçlar alındı:

Alaağaç 5-4 Keremali Spor

Akyazı 54 FK 5-4 Akyazı Spor

As Kuzuluk 2-0 Pazarköy Eğitim Spor

Akyazı Gücü 3-1 Alaağaç B

Yarı finalde ise Alaağaç A, Akyazı Gücü’nü 3-1 yenerken, Akyazı 54 FK, As Kuzuluk’u 2-1 mağlup etti.

Büyük Final

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda oynanan final maçı, büyük bir heyecana sahne oldu. Alaağaç ile Akyazı 54 FK arasında gerçekleşen karşılaşma, izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Zorlu mücadelenin ardından Alaağaç , rakibini 1-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Akyazı 54 FK turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, üçüncü sırada Akyazı Gücü yer aldı. Dördüncü sırayı ise As Kuzuluk takımı aldı.

Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun, turnuva sonrasında yaptığı konuşmada, müsabakalara 12 takımın katıldığını ve hepsinin ilçemiz sınırları içerisinde altyapı çalıştıran kulüpler olduğunu belirtti. Ayrıca organizasyonun gerçekleşmesinde destek veren Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür etti. Katılım sağlayan takımlara, kulüp başkanlarına, antrenörlere, velilere, çalışma arkadaşlarına ve geleceğimizin teminatı olan gençlere de teşekkür etti.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Belediyemiz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ve Akyazı’mızdan 12 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek olan 5. Geleneksel Naci Fazlıoğlu U-13 Futbol Turnuvasına katıldık.

Minik evlatlarımızın sporu ve rekabeti bir arada yaşayacağı turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve idarecilerine teşekkür ediyorum.

Naci Fazlıoğlu U13 Futbol Turnuvası, her yıl olduğu gibi bu yıl da genç yeteneklerin sahne aldığı, fair-play ruhunun öne çıktığı ve dostlukların pekiştiği bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti.