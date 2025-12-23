Mutluluk daim olsun

​​​​​​​Akyazı Cumhuriyet Mahallesinin eski muhtarı Osman Özdağ’ın minik kızı Asel 5 yaşına bastı. Doğum günü nedeniyle babası tarafından hazırlatılan yaş günü pastasını büyük bir keyifle kesip

Akyazı Cumhuriyet Mahallesinin eski muhtarı Osman Özdağ’ın minik kızı Asel 5 yaşına bastı. Doğum günü nedeniyle babası tarafından hazırlatılan yaş günü pastasını büyük bir keyifle kesip yemeye başlayan küçük Asel, hayatından memnun görünürken, aynı memnuniyeti büyük dedesi Ali ve abisi Ozan’da da görmek mümkündü.

Baba Osman Özdağ minik yavrumuz daha hayatının baharında, Allah’ın izniyle büyüyecek, herkese yardım ve destek olacaktır diye düşünüyorum açıklaması yaparken, küçük Asel’de dünyadan habersiz babasının kucağında mutlulukgülücükleri atıyordu.