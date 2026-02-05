Saadet Partisi İlçe Başkanı Alan Oda başkanı Yılmaz’a ziyaret etti

​​​​​​​Akyazı Saadet Partisi İlçe Başkanı Zekeriya Alan, beraberinde Partisinin önemli isimlerinden biri olan Osman Mangıroğlu ve yönetimi ile birlikte geçtiğimiz günlerde kongresini yapan ve tekrar Oda

Akyazı Saadet Partisi İlçe Başkanı Zekeriya Alan, beraberinde Partisinin önemli isimlerinden biri olan Osman Mangıroğlu ve yönetimi ile birlikte geçtiğimiz günlerde kongresini yapan ve tekrar Oda başkanlığına seçilme başarısı gösteren Akyazı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı ve Federasyon yönetim kurulu üyesi Birol Yılmaz’ı Odasında ziyaret etti ve seçimlerden ötürü de kendisini ve yönetimini tebrik etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası başkanı Birol Yılmaz, değerli başkanımız ve arkadaşları bizi tebrik etmek için ziyaret etmişlerdir. Bu güz el ziyaret için kendilerine ve bütün misafirlerimize teşekkür ederim dedi.