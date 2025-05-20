KABAKULAK ORTAOKULUNDAN ANKARA GEZİSİ

​​​​​​​Akyazı Kabakulak AKV Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ercan Aslan başkanlığında öğretmenler Seda Aksakal, Kübra Seyrek ve öğrencilerle birlikte Ankara’ya gezi düzenlediler.

Akyazı Kabakulak AKV Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ercan Aslan başkanlığında öğretmenler Seda Aksakal, Kübra Seyrek ve öğrencilerle birlikte Ankara’ya gezi düzenlediler.

Müdür yardımcısı Ercan Aslan gezinin amacının öğrencilerin LGS öncesi motivasyonunu artırmak hem de sosyal kültürel gelişimlerine katkı sunmak olduğunu belirterek bu geziyi düzenlediklerini söyledi.

Ankara’da ilk ziyaret LGS puanıyla öğrenci alan Ankara'nın köklü okullarından biri olan Ankara Anadolu Lisesi'ne yapıldı.

47 öğrenci 2 idareci 1 öğretmenin katıldığı Ankara Anadolu Lisesinde Yapılan okulu tanıtım sunumu sonrası öğrencilerde ciddi bir farkındalık oluşturduğu gözlemlendi.

Okul ziyaretinin ardından Anıtkabir ziyareti yapılarak Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulunularak dua edildi. Anıtkabir müzesi gezildi.

Daha sonra da 1.Meclis - 2. Meclis-Ankara Kalesi- Mehmet Akif Ersoy Müzesi (Evi ) ziyaretleri gerçekleştirildi.

Yorgun ama bir o kadar da eğlenceli geçen Ankara Gezisinde Kabakulak Ortaokulunun öğrencileri güzel anılarla Okullarına döndüklerini ifade ettiler.