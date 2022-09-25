ILGAZ HAKTAN DELİKANLI OLDU. BÖYLE BİR SÜNNET DÜĞÜNÜ NE GÖRÜLDÜ NE DUYULDU

Sakarya Erkan Sezgin düğün ve toplantı salonunda kalabalık bir davetlinin katılımı ile yapılan sünnet düğünü adeta çocuk festivali şeklinde cereyan etti.

Akyazı Aile Eczanesi sahibi, Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve arama kurtarma Derneği Başkanı İlhan-Işıl Durgut çifti biricik evlatları Ilgaz Haktan’ı sünnet ettirerek delikanlılığa ilk adımını attırdılar.

Sakarya Erkan Sezgin düğün ve toplantı salonunda kalabalık bir davetlinin katılımı ile yapılan sünnet düğünü adeta çocuk festivali şeklinde cereyan etti.

Ethem Genç Hocanın Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından Davetlilere verilen yemek sonrası Durgut ailesi ve Ilgaz Haktan’ın arkadaşları ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte müzik eşliğinde alkışlar arasında salona girdiler.

Daha sonra Ilgaz Haktan ve Baba İlhan Durgut Müzik eşliğinde Harmandalı zeybeğini büyük bir ustalıkla oynayarak ve arkasından ailece dans gösterisi yaparak davetlilerinden büyük alkış aldılar.

Baba İlhan Durgut’un çocuklarla ilgili bir şiir okumasının ardından çocuklar sahne aldı. Çocuklar 2 terminatör ve bir çok palyaço eşliğinde dans ederek eğlenerek sahneye geldi ve onların oynattıkları oyunlar ve yarışmalarla büyük bir coşku yaşadılar.

Her şeyin mükemmel olduğu gecede son olarak davetliler sahnedeydi ve hareketli müzikle birlikte herkes hünerlerini gösterme fırsatı buldu.