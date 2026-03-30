Kaymakam Eşki’den mahalle gezileri

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, İlçe genelinde başlattığı Mahalle gezilerine Akyazı’nın en kuzeyinde yer alan Yenidoğan Mahallesini de ilave etti.

Beraberinde Akyazı Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar, İl Tarım Müdürlüğü Mera Şube Müdürü Halet Doğan, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan olduğu halde ziyaret ettiği Yenidoğan Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Eşki, çiftçilerle bir ayara geldi ve onların sorunlarını dinleyerek çözümleri konusunda elinden gelen her şeyi yapma sözü verdi v e Mahallenin kullanmakta olduğu merayla ilgili de Şube Müdürü Halet Doğan çiftçileri bilgilendirdi.

Ziraat Odası ve Ziraat Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurul u başkanı Ali Şener Bayraktar ile İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’da üreticilerin kendilerine sorduğu sorular bilgilendirdiler.

İlçe Tarım Müdürlüğü öte yandan İlçe genelinde meraların ıslah edilmesi ve gübrelenmesi ile ilgili çalışmalarını geçtiğimiz hafta içinde Akyazı Kadirbey (Balbalı) Mahallesinde sürdürdü.

İlçede 16 mahallede mera ıslah ve amenajman kapsamında 8 bin M2 mera alının da gübreleme ve ıslah çalışması yaptıklarını söyleyen İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, teknik personelin gözetiminde devam etmekte olan çalışmaların devam edeceğini söyledi ve Hayvancılık yapan işletmelerin girdi maliyetlerine önemli katkısı olan bu proje ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve Bakanlığına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Mahalle Muhtarları da yapılan çalışmalarla ilgili olarak Bakanlığa, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine teşekkür etmeyi ihmal etmediler.