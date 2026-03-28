Kızılay Kadın Akyazı’da Yeni Dönem: Sevinç Yiğit ve Ekibi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

​​​​​​​Kızılay Kadın Akyazı Başkanlığı görevine yeniden atanan Sevinç Yiğit ve yönetimi, yeni dönemin ilk yönetim toplantısını gerçekleştirdi. Türk Kızılay Akyazı Şubesi ile koordinasyon içinde yapılan toplantıya, Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu da katılarak destek verdi.

Kızılay Kadın Akyazı Başkanlığı görevine yeniden atanan Sevinç Yiğit ve yönetimi, yeni dönemin ilk yönetim toplantısını gerçekleştirdi. Türk Kızılay Akyazı Şubesi ile koordinasyon içinde yapılan toplantıya, Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu da katılarak destek verdi.

Toplantıda, Akyazı’da yürütülecek sosyal yardım faaliyetleri, gönüllülük çalışmalarının geliştirilmesi ve sahadaki etkinliğin artırılması konuları ele alındı. Yeni dönemde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılması ve kadın gönüllü gücünün sahaya daha etkin yansıtılması hedeflendi.

Türk Kızılay Kadın Akyazı Başkanı Sevinç Yiğit yaptığı açıklamada, “Yeniden tevdi edilen bu görevin sorumluluğunun farkındayız. Yönetimimizle birlikte daha fazla gönüle dokunmak, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve iyiliği büyütmek için var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ise, “Kadın teşkilatımızın azmi ve gayreti, çalışmalarımıza güç katmaktadır. Sayın Sevinç Yiğit ve kıymetli yönetimine başarılar diliyor, birlikte Akyazı’da iyiliği daha da büyüteceğimize inanıyorum.” dedi.

Türk Kızılay Akyazı Şubesi olarak, kadın gönüllülerimizin öncülüğünde yürütülen bu çalışmaları desteklemeye ve ilçemizi iyilikle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz.