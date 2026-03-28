CHP AKYAZI YÖNETİMİNDEN ANADOLU LİSESİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

​​​​​​​CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, beraberinde yönetim kurulu üyesi Eyüp Yıldıztaş, Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş ve Emekli Öğretmen Yusuf Baştan olduğu halde Akyazı Anadolu

CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, beraberinde yönetim kurulu üyesi Eyüp Yıldıztaş, Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş ve Emekli Öğretmen Yusuf Baştan olduğu halde Akyazı Anadolu Lisesine giderek okul Müdürü Mehmet Fatih Dilaveroğlu’na çiçeklerini verdiler ve 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Sosyal Gelişim Merkezinde düzenlenen tören ve içeriğiyle birlikte gerçekten çok muhteşem bir program hazırlayıp, mükemmel bir şekilde izleyici ve misafirlerine sunmaları nedeniyle de hem teşekkür hem de ve tebrik ettiler.

CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, düzenlenen o program hakikaten mükemmeldi. Bu ziyareti de o nedenle yaptık açıklaması yaptı.

Okul Müdürü Mehmet Fatih Dilaveroğlu’da yapılan ziyaret için CHP’lilere teşekkür etti.