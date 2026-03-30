Yardımsever Halil Can

​​​​​​​Akyazı İlçesinde yaşayan ve uzun süreden beri (23 yıl) kas hastalığı ile mücadele etmekte olan engelli Halil Can Gülşen, yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kurmayı başardı.

Zorlu yaşam şartlarına rağmen yardım severliliği ile ön plana çıkan Halil Can Gülşen, kendi biriktirdiği küçük birikimlerini Gazze’de ki savaş mağdurlarının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlara yapmakta olduğu yardımlar ile büyük mutluluklara yol açan anlam yüklü destekleri ile de vatandaşların nazarında takdir ediliyor.

Göstermekte olduğu bu duyarlı ve topluma mesaj veren bu davranışları münasebetiyle kendisine çok sayıda takdir ve teşekkür belgeleri verildi. Kendisine verilen belgeleri evinde saklayan hayırsever Halil Can Gülşen, “İyilikler engel tanımaz” sözünü bir kez daha gözler önüne sermesi ile de gönüllerde taht kurdu.