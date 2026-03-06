Karateciler Makama çıkıp belgelerini aldılar

​​​​​​​Karate şampiyonasında derece yaparak Akyazı’yı başarıyla temsil eden öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can tarafından makamında kabul

Disiplinli çalışma ve azimleri ile bizleri gururlandıran öğrencilerimiz ve onların yetişmesinde emek verenleri huzurunuzda tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını temenni ediyorum diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, öğrencileri ile gurur duyduklarını da yaptığı açıklamasına ekledi.

İşte başarı listesi;

Safiye Kimya, yeşil mavi kategorisinde 29 Kg. da Sakarya Birincisi

Pamir Tanbey Yılmaz, Elit kategorisinde 44 Kg. da Sakarya birincisi

Ayşen Saner, Elit kategorisinde 60 Kg. da Sakarya birincisi

Merve Medine Demirci, Elit kategorisinde 38 Kg. da Sakarya birincisi.