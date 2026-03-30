Akyazı’nın alt yapısını konuştular

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem yanlarında Ak Parti İl başkanı Yunus Tever, başkan yardımcısı Mükerrem Koç olduğu halde SEDAŞ Genel Müdürü Fatih Danacı’yı makamında ziyaret ettiler.

Akyazı’nın alt yapısının konuşulduğu bu ziyarette mevcut durum, planlanan çalışmalar ve yatırımlarla ilgili değerlendirmeler de yapıldı.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, yapılan ziyaret Akyazı’mız için çok yararlı geçmiştir. Aldığımız bilgiler bizim için önemliydi açıklaması yaptı ve Genel Müdür Fatih Danacı’ya verdiği bilgiler için teşekkür etti.