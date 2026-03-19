AKYAZI MHP AİLESİ İFTARDA BULUŞTU

​​​​​​​Akyazı MHP İlçe teşkilatı Ramazan ayının son gününde düzenledikleri iftar programında bir araya geldi.

Şerefiye Alabalık tesislerinde verilen yemekte MHP Sakarya İl yönetimi üyesi Ömür Açba’nın yanı sıra geçtiğimiz dönemlerde MHP’nin Akyazı teşkilatında başkanlık yapmış olan eski başkanların hemen tamamı eşleri ile birlikte hazır bulundular.

Oldukça samimi bir ortamda geçen iftar yemeği sonunda yemek duasını MHP eski Milletvekili Zihni Açba yaptı.

İftar yemekleri MHP’li hanımlar tarafından yapılmış, servisi de onlar üstlenmişlerdi. Onlara servis sırasında MHP'nin bundan önceki döneminde Belediye Meclis üyesi olan Avukat Furkan Çakıroğlu yardımcı oldu.

İftar sonrası söz alan MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu Teşkilat olarak gecikmeli de olsa bir araya geldik ve 11 Ayın sultanı Ramazanı uğurluyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bayramlaşmada tekrar görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum ded