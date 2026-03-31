Saadet Partisi Akyazılılarla bütünleşti

​​​​​​​Akyazı’ya gelen ve önce yerel basınla bir araya gelen ve onlarla sabah kahvaltısı yapan GİK Üyesi Arslan Ateş, sonra da İlçe başkanı ve yönetimi ile birlikte sahaya indi ve vatandaşla, esnaf ve

Akyazı’ya gelen ve önce yerel basınla bir araya gelen ve onlarla sabah kahvaltısı yapan GİK Üyesi Arslan Ateş, sonra da İlçe başkanı ve yönetimi ile birlikte sahaya indi ve vatandaşla, esnaf ve çiftçiyle bir araya geldi, sorunlarını dinledi, iktidara gelmeleri halinde yapacakları konularında tokalaştığı bütün Akyazılılara anlattı.

Saadet Partisi GİK Üyesi Arslan Ateş, kahvaltı sonrası ilk olarak Gazi Süleyman Paşa Cami bahçesine girdi ve orada oturanlarla tokalaştı, dertlerini dinledi ve yapacaklarını tek tek anlattı.

GİK Üyesi Arslan Ateş’in ikinci durağı Kuzuluk İhlas kaplıca evleri oldu. Orada da İlçe merkezinde yaptıklarını uyguladı, vatandaşlarla bir araya geldi, onları dinledi ve kendilerine bugünkü Türkiye ve İktidarla ilgili sorular sordu, cevaplar aldı.

GİK Üyesi Arslan Ateş, Kuzuluk’taki görüşmelerini tamamladıktan sonra Ankara’ya gitmek üzere Akyazı’dan ayrıldı. Kendisine Akyazı İlçe başkanı Zekeriya Alan ve İlçe yönetimi ile Partililer eşlik ettiler.