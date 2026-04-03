Türk Kızılay Akyazı Şubesi Nisan Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı tarafından Nisan ayı olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu başkanlığında yapılan toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Kadın Başkanı Sevinç Yiğit ve yönetimi ile Başkan Yardımcısı İsmail Berberoğlu da katılım sağladı.

Toplantıda, şubenin yürüttüğü faaliyetler değerlendirilerek önümüzdeki dönem planlamaları ele alındı. Özellikle sosyal yardım çalışmaları, kan bağışı organizasyonları ve saha faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik konular istişare edildi. Kadın Kolları’nın gerçekleştirdiği çalışmalar ve katkıları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede,

“Kızılay’ımızın Akyazı’daki faaliyetlerini daha ileriye taşımak adına birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadın Kollarımızın desteğiyle sahadaki gücümüz her geçen gün artmaktadır. Katılım sağlayan tüm yönetim kurulu üyelerimize, Kadın Başkanımız Sevinç Yiğit ile kıymetli ekibine ve Başkan Yardımcımız İsmail Berberoğlu’na teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dilek temennileri ile sona erdi.