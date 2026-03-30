Akyazı’da Rektör Sarıbıyık ve öğrenci buluşması

​​​​​​​Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Akyazı’da öğrencileri ile buluştu.

Akyazı’da Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu düzenlenen bir etkinlikte öğrencileriyle bir araya gelen Sarıbıyık, öğrencilerine hitaben bir de konuşma yaptı.

Öğrencilerin büyük bir çoğunlukla katıldığı bu etkinlikte hem Rektör ve hem de öğrencilerin yaptıkları konuşmalar titizlikle dinlendi ve talepler bir bir not altına alındı.

Ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkinlikle ilgili konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı, bu etkinlik Üniversite yönetimi ile öğrenciler arasında güçlü bir köprü görevi ifa etmiştir dedi ve bu tür organizasyonların bundan sonra da yapılacağı bilgisini verdi.