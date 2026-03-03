Protokol tamam sıra icraatta

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü arasında “ Bilim şenliği” için işbirliği protokolü imzalandı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü arasında “ Bilim şenliği” için işbirliği protokolü imzalandı.

Hazırlanan protokolü Milli Eğitim Müdürlüğü adına Müdür Hasan Can, Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına Müdür Kasım Adem Altun ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü adına da Müdür Recep Kodalak imzaladılar.

İmzalanan protokole göre; Bilim, Teknoloji, Sanat ve Sporun bütünleştiği disiplin çerçevesinde bir planlama yapıldı. Şenlik boyunca da Akyazı belediyesi de güçlü olarak lojistik ve teknik destek sağlayacak.

Bu işbirliği, öğrencilerin bilimsel farkındalıklarını arttıracak, üretim kültürünü destekleyecek ve İlçede bilim atmosferini oluşturacak hayırlı bir işbirliği olarak benimsendi ve değerlendirdildi.