Kütüphaneler Haftası’nda Anlamlı Ziyaret

Kütüphane Haftası dolayısıyla, biyografi ve portre yazarı, aynı zamanda sanat ve edebiyat organizatörü Fahri Tuna ile Yükseliş Kişisel Gelişim Başarı ve Girişim Danışmanlığı bünyesinde görev yapan, Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı ve İşletme Mühendisi Veysel Karafilik, Türk Kızılay Akyazı Şubemizi ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, toplumda okuma kültürünün yaygınlaştırılması, sanat ve edebiyatın desteklenmesi, kişisel gelişimin teşvik edilmesi ve sosyal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, nazik ziyaretleri dolayısıyla misafirlerine teşekkür etti.

Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu yaptığı değerlendirmede, “Kütüphaneler bilgiye açılan kapıdır. Sanat ve edebiyatın toplumda daha fazla yer bulması, gençlerimizin gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu anlamlı haftada bizleri ziyaret eden kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, bu alandaki her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceğimizi ifade ediyorum.” dedi.

Nazik ziyaretleri ve kıymetli katkıları dolayısıyla Fahri Tuna ve Veysel Karafilik’e teşekkür ederiz.