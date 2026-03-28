TORBACILARA GEÇİT YOK

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Akyazı Polisinin de destek verdiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı’nın Yongalık Mahallesinde yapılan operasyonda gözaltına alınanların evlerinde ve eklentileri ile kendi üzerlerinde yapılan aramalarda 182 gram metanfetamin, 14 gram bonzai, 6 hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar İlçe Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.