Saadet Partisinden “Zalimlere lanet, Mazlumlara destek”

Saadet Partisi İlçe başkan ve teşkilatı Gazi Süleyman Paşa Cami önünde Cuma namazı çıkışında Amerika ve İsrail aleyhinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında “zalimlere lanet, mazlumlara destek” çağrısı yapıldı.

Saadet Partisi eski İlçe başkanı Şeref Tan tarafından okunan basın açıklamasında şu sözler yer aldı “ Bugün buraya sadece bir basın açıklaması yapmak için değil, İslam coğrafyası başta olmak dünyanın dört bir tarafını saran zulmün ateşine karşı birer İbrahimi damla olmak mazlumların kimliklerine bakılmaksızın onlarla omuz omuza olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmek için bir araya geldik ve toplandık. Aylardır dünyanın gözü önünde tarihin kaydedebileceği en vahşi, en alçak soykırımlardan biri Gazze’de işlenmektedir. Bebeklerin süt kokusuna barut kokusunun karıştığı, annelerin feryatlarının arşı

titrettiği bu mübarek topraklar bugün sözde modern dünyanın sahte insan hakları maskesinin düştüğü yerdir Gazze. Siyonizmin pervasızlığına karışı sadece kınama mesajları yayınlamak yetmez. Zulme karşı üzüntü beyan etmek bu ateşi söndürmez. Çünkü İsmail ancak ve ancak güçten anlar. Komşumuz İran topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kardeş Lübnan da sivil halkın üzerine yağmakta olan bombalar terör şebekesinin bölgemizi top yekün bir ateş çemberine sürükleme projesinin son halkasıdır. Gazze’de vahşet son bulana dek, Mescidi Aksa’yı çevreleyen zincirler kırılana dek emperyalizmin kirli elleri coğrafyamızdan çekilene dek, biz saadet Partililer olarak gür bir sesle haykırmaya devam edeceğiz. Ayrıca, bu konuda mücadele etmeye karlıyız zafer inanan insanlarındır ve o zafer de yakındır”

Düzenlenen bu açıklayama Saadet Partisi İlçe başkanı Zekeriya Alan başta olmak üzere Saadet Partisinin İlçe yöneticileri ve camiden çıkan vatandaşlar katıldı. Dedesi Osman Mangıroğlu’nun

kucağından inmeyen Zeynep Seda Mangıroğlu’da (2) açıklamanın en küçük izleyicisi olarak görüldü.