KÜTÜPHANELER HAFTASI KUTLANDI

​​​​​​​Ülkemizde her yıl 30 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında kutlanmakta olan Kütüphaneler Haftası Akyazı’da da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu tarafından hazırlanan ve başarı ile sunulan program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Haftanın amacının öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, kitaplardan fazlasıyla yararlanmak olduğu vurgulanan törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu öğretmenlerinden Kübra Katkat tarafından yapıldı.

Daha sonra Okulun öğrencilerinden Ayşe Lena Demiralay Kitapların Gücü adlı şiirini okudu.

Programın bundan sonraki bölümlerinde sırası ile Öğrencilerin hazırladığı Hayal Dünyamın anahtarı adlı oyun sergilenmesi, Okulun zihni Fikri Ömer Faruk Yayla’nın gösterisi, Öğrencilerin katkılarıyla rol aldıkları yapay zeka çalışması olan video gösterisi, Asel Neva Karadağ’ın okuduğu şiir, Mürekkep ve çelik adlı oyunun sergilenmesi ile program sona erdi.

İzleyenlerin bol bol alkışladığı ve Öğrencilerin başarı ile sundukları kütüphaneler haftası etkinliği görevli öğretmen ve öğrenciler ile protokolün katılımı ile çektirilen toplu anı fotoğrafı ile tamamlandı.

Kütüphaneler Haftası kutlama programına Belediye Başkan yardımcısı Yılmaz Taşdelen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve birçok protokol üyesi katıldı. Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin de yer aldığı etkinlikte anlamlı anlar yaşandı.

Program kapsamında öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu ve kitap sevgisini yansıtan etkinlikler sergiledi.

Özellikle Ayşe yaşa Oğuz hocanın 3/A sınıfı öğrencilerinin hazırladığı koro performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı ve uzun süre alkışlandı.

Konuşmasında kütüphanelerin bilgiye ulaşmadaki önemine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, okuma alışkanlığının çocuk yaşlarda kazandırılması gerektiğini vurguladı. Kaymakam Mustafa İkbal Eşki de öğrencilere kitap okumanın önemine dair kısa bir konuşma yaptı.

Program, sergi alanının gezilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.