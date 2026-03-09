CHP iftarı birleştirdi

​​​​​​​CHP Akyazı İlçe başkanlığı ramazan ayı münasebetiyle bir iftar yemeği verdi. kalabalık Partili ve davetlinin katıldığı iftar İnci balık Restoranda verildi.

CHP Akyazı İlçe başkanlığı ramazan ayı münasebetiyle bir iftar yemeği verdi. kalabalık Partili ve davetlinin katıldığı iftar İnci balık Restoranda verildi. İftar yemeğindeki kalabalığı görenler bu iftar birleştirici rol oynadığı demekten kendilerini alamadılar.

İftar yemeğine katılan CHP İl başkanı Oğuzcan Curoğlu, yaptığı konuşmada “8 Mart dünya kadınlar gününü kutladı ve bu iftar hem bizi daha da kaynaştırdı, hem de bu kalabalığı görenler CHP’nin iktidara yürüdüğü fikrinde birleştiler dedi.

İlçe başkanı Mustafa Sağır ve Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş iftarda birer konuşma yaptılar. Sağır ve Çelikbaş, konuşmalarında birlik ve beraberlikten bahsettiler, bu kalabalık bizi son derece sevindirdi ve mutlu etti dediler ve onlarda 8 Mart kadınlar gününü kutladılar.