AKYAZI’DA  AĞAÇ BAYRAMI NEDENİYLE 2 BİN FİDAN HALKA DAĞITILDI

Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü Cuma namazı çıkışında Gazi Süleyman Paşa Cami önünde 2 bin fide dağıtımı yaptı.

Ücretsiz olarak dağıtımı yapılan ve içinde çam, incir, elma, erik, dut, karayemiş ve defne gibi fidelerinin de bulunduğu fideler, camiden çıkan vatandaşlar tarafından kapış kapış alınıp toprakla buluşturmak için evlerine götürdüler.

Akyazı Orman İşletme Müdürü Onur Gürkan ve çalışanları ile Ormancılar tarafından dağıtılan fidelerin “Orman ve Ağaç Bayramı kapmasında dağıtımlarının yapıldığı açıklandı.