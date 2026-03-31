Çoruhlu Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Dualarla Hizmete Girdi

DEVA Parti Akyazı İlçe başkanı Erkan Çoruhlunun diş hekimi olan yeğeni ve Köyüme Dokunma Platformu Üyesi Ekrem Çoruhlunun oğlu Berkay Çoruhlu, Ömercikler Mahallesi 8043 sokakta Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehanesi açtı.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan tarafından açılışı gerçekleştirilen Berkay Çoruhlu’ya ait diş kliniğinin düzenlenen açılış törenine Karapürçek belediye başkanı Mehmet Murat Çoruhlu, DEVA Partisi İl Başkanı Ercan Başnuh, Başkan yardımcısı Mehmet Erdoğan, DEVA Partisinin bazı yöneticileri, Ak Parti Sakarya Gençlik Kolları başkanı Hüseyin Serdar Akgün, BBP GİK Üyesi Naim Yolcu, İYİ Parti eski İl başkanı Ahmet Uçak, CHP İl başkan yardımcısı Mustafa İyiyazıcı, Siyasi partilerin bazı İl ve ilçe başkanları, STK başkanları, Sakarya Kent Şurası ve eski SATSO Başkanı Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu, Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı ve Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş ve vatandaşlar katıldı.

Çoruhlu ailesi de güzel bir ev sahipliği yaptı. Açılış sonrasında da işyeri sahibi Berkay Çoruhlu’da katılım gösterenlere, çiçek gönderenlere, telefonla veya sosyal medya hesaplarından hayırlı olsun temennilerinde bulunanlara teşekkür etti.