İL 2. Sİ OLAN DOKURCUN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİSİ ZERDA GÖZDAĞI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığınca Düzenlenen Bir Yıldız, Bir Hilal; İlelebet İstiklal Temalı Çevrim İçi Bilgi Yarışması'nda Öğrencimiz İl İkincisi Oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca Düzenlenen Bir Yıldız, Bir Hilal; İlelebet İstiklal Temalı Çevrim İçi Bilgi Yarışması'nda Öğrencimiz İl İkincisi Oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce İstiklâl Marşı'nın Kabul Edildiği Gün ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında dünden bugüne ve bugünden yarına uzanarak millî duygularımızı kusursuz bir şekilde ifade eden İstiklal Marşı'nın önemi, büyük fikir ve dava adamı, İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif ERSOY'un şair kişiliği, birleştirici ve bütünleştirici yönü, kahramanlık sembolü olarak milletimize öncülük etme rolü ile vatan ve millet sevdalısı olma özelliğinin öğretilmesi amacıyla resmi/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik 1 Mart Cumartesi günü düzenlenen "Bir Yıldız, Bir Hilal; İlelebet İstiklal Temalı Çevrim İçi Bilgi Yarışması"nda Dokurcun Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Zerda GÖZDAĞI İl 2. si oldu.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan CAN, okul müdürü Meltem TUNÇ ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülhan Hündür KESKİN'i tebrik ederek, başarılı Zerda GÖZDAĞI'yı bir hediye vererek ödüllendirdi.