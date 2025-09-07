HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA

​​​​​​​Sakarya'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı 797 okulda yaklaşık 205 bin öğrenci ve 14 bin öğretmen ile 8 Eylül Pazartesi günü (Yarın) başlayacak.

Sakarya'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı 797 okulda yaklaşık 205 bin öğrenci ve 14 bin öğretmen ile 8 Eylül Pazartesi günü (Yarın) başlayacak.

8 Eylül 2025 Pazartesi günü yeni öğretim yılı başlıyor. Öğrenciler ve öğretmenler tatilin ardından ilk dersin heyecanıyla okulların yolunu tutacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılında Sakarya’da 197 okulda toplam 205 bin öğrenci ve 14 bin öğretmen görev alacak.

Akyazı’da ise toplam 1237 öğretmenin yanı sıra; İlkokul 5957 öğrenci, Ortaokulda 5595 öğrenci, Liselerde 4304 öğrenci, ana okullarında1325 öğrenci, Mesleki Eğitimde 911 öğrenci ve özel eğitim kurumları 911 öğrenci olmak üzere toplam 19540 öğrenci öğrenim görecek.

Zilsiz Okul Uygulaması Hayata Geçirilecek

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun olan okullarda zilsiz okul uygulaması hayata geçirilecek. Zil kullanımının zaruri olduğu hâllerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek.

Ücretsiz Ders Kitapları Öğrencileri Sıralarında Bekliyor

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da okul öncesi eğitimden ortaöğretime kadar tüm kademelerdeki öğrenciler için ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. Öğrencilere ve öğretmenlere ders ve öğrenci çalışma kitabı set halinde verilecek. Ayrıca öğrenciler için ders kitaplarının dinleme bölümleri ve içerikleri PDF formatında EBA üzerinden erişilebilir olacak.

"MEBİ" Öğrencilerin Sınavlara Hazırlığında Yanında

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla liselere geçiş ve yükseköğretim kurumları sınavlarına öğrencilerimizin hazırlanması için üretilen MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu, öğrencilerin elektronik eğitim içeriklerine erişimlerine yardımcı olarak sınava hazırlanmalarını kolaylaştıracak.

Okulların açıldığı ilk hafta İlköğretim Haftası olarak kutlanıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü haftanın programını açıkladı. Buna göre 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Saat 10.00 da İlçe milli Eğitim Müdürü ve öğretmen ve öğrencilerle birlikte Atatütk Anıtına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunulac ve ardından İstiklal Marşı okunacak.

Kutlama töreni ise 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10.00 da Atatürk okulunda gerçekleşecek

BAKANLIĞIN 2025-2026 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ŞÖYLE: