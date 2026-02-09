İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can: Maarif modelini anlatmaya devam

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can her gün bir okula yapmış olduğu ziyaretlerini sürdürürken en son ziyaretini İlçenin Taşağıl İlk ve Ortaokuluna yaptı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can her gün bir okula yapmış olduğu ziyaretlerini sürdürürken en son ziyaretini İlçenin Taşağıl İlk ve Ortaokuluna yaptı.

Ziyaret esnasında okul yönetimi ve öğretmenlerle tek tek görüşen Can sınıflara da girerek öğrencilerle görüştü ve konuştu. Onlarla da özellikle ders süreçleri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bilgiler sundu ve bilgiler aldı.

Bu ziyarette Okul yönetimi ve Öğretmenlerle de bir araya gelen Müdür Can, yeni modelle ilgili karşılaşılan ihtiyaçlarla ilgili olarak bilgi alışverişinde bulundu.

Eğitim kalitesinin arttırılmasını da isteyen Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, ziyaretini tamamladıktan sonra Akyazı’ya geri döndü.