BAŞKAN SOYKAN’DAN“Altınderelilere biraz daha sabırlı olun” MESAJI

Her fırsatta Altındere yolunun sorulduğunu söyleyen Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, Altınderelilere “Biraz daha sabırlı olun” mesajı gönderdi.

Belediye başkanı Bilal Soykan’ın mesajında şu sözler yer aldı “ her fırsatta Altındere yolunu soran abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, şu anda SASKİ ekiplerimiz tarafından hummalı bir şekilde Akyazı merkezden Çamlıca’ya kadar 6 farklı noktada su ve kanalizasyon çalışması yapılmaktadır. Çalışmalar bittiğinde bir daha bozulmamak üzere Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecektir. Tüm hemşerilerimden biraz daha sabır rica ediyorum”

Eksiklerimizi biliyoruz. Tüm kurumlarımızla birlikte gece gündüz çalışarak bu eksikleri gidermeye gayret sarf ediyoruz diyen Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, birlik ve beraberlik içinde, el ele bütün sorunların üstesinden geleceğimizin bilinmesini istiyorum diyerek açıklamasını ve mesajını tamamladı.