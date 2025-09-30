REFAH PARTİSİ: Üye Sayımızı hızla arttıracağız

​​​​​​​Önceki gün yapılan atamayla Refah Partisi Akyazı İlçe başkanlığına getirilen Mutlu Çetin, görev i devir alır almaz ilk yaptığı işlerden biri çarşı içine girişte stant açarak partisine üye kaydetmek oldu.

Partimizin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın da söylediği gibi resmi üye sayısı ve oy oranı bakımından Türkiye’mizin en hızlı büyüyün partisiyiz diyen Yeniden Refah Partisinin çiçeği burnunda Akyazı İlçe başkanı Mutlu Çetin, kadın üyelerimizle birlikte açtığımız stantta partimize üye kaydı yapıyoruz dedi ve zenginleşen, İstihdam, Üretim ve İhracaatta söz sahibi, Doğru ve Yerli Politikalarla yeniden şahlanan, Uluslararası arenada güçlü, Ehliyet ve Liyakatın dikkate alındığı, Önce Ahlak ve Maneviyat ilkesine sahip bir Türkiye’yi kim istiyorsa partimize gelsin çağrısında bulundu.