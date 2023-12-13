CHP yönetimi sahaya indi

​​​​​​​CHP Akyazı İlçe başkan ve yönetimi Mart 2024 de yapılacak olan mahalli seçimlerle ile ilgili olarak sahaya inip mahalle ziyaretlerine başladı.

CHP Akyazı İlçe başkan ve yönetimi Mart 2024 de yapılacak olan mahalli seçimlerle ile ilgili olarak sahaya inip mahalle ziyaretlerine başladı.

İlk ziyaretini Akyazı Hasanbey Mahallesine yapan CHP İlçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, bu ziyarette partilerinin eski ilçe başkanları ve yöneticileri ile bir araya geldi ve seçimle ilgili olarak bilgi alışverişinde bulundu.

İlçe başkanı Mustafa Sağır, Mart 2024 de yapılacak olan mahalli seçimlerde belediye başkanlığı için Hayrettin Sezgin, Recep Furuncuoğlu, Erol Duru ve Oktay Aktaş olmak üzere toplamda 4, belediye meclis üyeliği için de toplamda 16 aday adayının kendilerine müracaat ettiğini söyledi ve hem belediye başkanımızı hem de belediye meclisi üyelerimizi belirlemede partimizin eski ilçe başkanları ve eski yöneticileri ve de partimize önemli hizmetlerde bulunmuş büyüklerimizle Hasanbey Mahallemizde bir araya gelip karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk dedi.

Başkan Sağır, belediye başkan adayı ile belediye meclis üyesi sıralamasının da en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını açıklamasına ekledi.