Akyazı Milli Eğitim Gazze İçin Seferber Oldu

Akyazı’da, CEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) Projesi kapsamında ilçedeki okullarda düzenlenen kermes etkinliklerine binlerce kişi katıldı. Etkinlikler büyük ilgi görürken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler dayanışma ve yardımlaşma örneği sergiledi.

Kermeslerden elde edilen gelirler ise Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışlandı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, etkinliklerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, toplam 1.575.000 TL bağış toplandığını belirterek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Can, bu bağışın Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Akyazı genelinde büyük ilgi gören etkinliklerle, hem öğrenciler hem de vatandaşlar, sosyal sorumluluk ve paylaşma bilincini pekiştirmiş oldu.