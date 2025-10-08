Amatör Spor Haftası Akyazı’da Coşkuyla Kutlandı

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen Amatör Spor Haftası, bu yıl 7 Ekim 2025 Salı günü Akyazı’da gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü ve Akyazı Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen program, Cevat Ayhan Spor Salonu’nda yapıldı.

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen Amatör Spor Haftası, bu yıl 7 Ekim 2025 Salı günü Akyazı’da gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü ve Akyazı Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen program, Cevat Ayhan Spor Salonu’nda yapıldı.

Tesis amirleri Fatih Özdağ ve Ertuğrul Sayılı’ın koordinatörlüğünde organize edilen etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kasım Adem Altun, Amatör Spor Haftası’nın önemine vurgu yapan anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi.

Program boyunca ilçemizdeki sporcular, 20 farklı branşta kurulan parkurlarda hem eğlendi hem de mücadele ruhunu ortaya koydu. Amatör sporun heyecanı ve dostluğu Cevat Ayhan Spor Salonu’nu dolduran herkesin yüzüne yansıdı.

Ayrıca, ilçemizin değerli spor adamlarından eski milli güreşçi Kamil Özdağ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi personeli tarafından ziyaret edilerek spora olan katkıları anıldı.

Akyazı’da amatör sporun güçlenerek devam ettiğini gösteren bu anlamlı haftada, sporun birleştirici gücü bir kez daha tüm katılımcılar tarafından hissedildi.

İlçe Spor Müdürü Adem Altun konuşmasını Sporun gelişmesinde desteklerini esirgemeyen Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil BOZ’a, Sakarya ASKF Başkanı Yaşar ZIMBA’ya Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal EŞKİ’ye, Akyazı Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan CAN’a, Akyazı Gençlik Merkezi Müdürü Recep KODALAK’a, Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali AKYÜZ’e, antrenörler veliler ve sporculara çok teşekkür ederim diyerek bitirdi.