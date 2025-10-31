KONURALP İLKOKULUNDA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Bu okullarımızın biri de Akyazı ve Sakarya’nın tarihi okullarından biri olan Konuralp İlkokulu ve bu okul da Cumhuriyet Bayramını coşkulu bir şekilde kutladı.

Türkiye Cumhuriyetinin 102. Yıldönümü tüm yurtta, dış temsilciliklerinde olduğu gibi Akyazı’daki ilk ve Orta dereceli okullarımızda da coşku ile kutlandı.

Okul baştan başa bayraklar ve Atatürk posterleri ile süslenmiş bu görüntü öğrencilerin giymiş oldukları kıyafetlerine de yansımıştı.

2 öğrencinin sunumu ile gerçekleştirilen Tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Konuralp İlkokulu Müdürü Erdal Erdinç tarafından yapıldı. Bir öğrenci de Cumhuriyeti kendi duyguların ile ifade ederken günün anlamına uygun şiirler okundu.

Okulun tüm sınıfları ve okul öncesi sınıfları bayrama günler öncesinden hazırlanmış ve gösterilerini büyük coşku ve gururlu bir şekilde öğretmenleri ve velilerinin beğenisine sundular.

Velileri de çocuklarının bu güzel gösterilerini ölümsüzleştirmek için adeta yarış içinde oldular ve ilginç manzaralar oluşturdular.