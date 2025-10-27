AKYAZI İNÖNÜ İLK VE ORTA OKUL VELİLERİNE ÇOCUK VE AİLE EĞİTİMİ

​​​​​​​Akyazı İnönü İlkokulu Müdürlüğüne atanan ve Öğrencilerinin başarı seviyelerini artırmak amacı ile kolları sıvayan Fetih Çabukoğlu ve İnönü Ortaokulu Müdürü Engin Kocaman ilk iş olarak velilerin eğitimi konusuna el attı.

Bu amaçla bu işin ustalarından olan Uzman Psikolog Eğitim Uzmanı Özkan Şenol’u velilerine farkındalık eğitimi vermek üzere Okuluna davet etti.

Recep Tayyip Erdoğan Spor Komkleksi salonunda velilerin eşleri ile birlikte büyük ilgi gösterdiği seminer de anne ve babaların, evdeki büyüklerin çocuklarını yakından tanımaları, onların olumlu ve olumsuz davranışları karşısında nasıl bir tavır içinde olmaları gerektiği , eşler ve aile büyüklerinin bu konuya oldukça dikkat etmeleri gerektiğini, çocuklarının her istediklerini yerine getirerek kendilerini onlara kullandırmamalarını gerektiği söyleyen Uzman Psikolog Eğitim Uzmanı Özkan Şenol kendine has üslubu ile esprileri ile mükemmel bir seminere imza attı.

Velilere de söz vererek fikirlerini aldı. Velilerin yaşadıkları sorunlarla ilgili sorulara da cevaplar veren Özkan Şenol ayrıca yaklaşık 2.5 saat süren eğitimi pür dikkat dinleyen velilere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Seminer sonunda Okul yönetimi kendisine bir teşekkür plaketi, bir tablo ve çiçek taktim etti. Okul Müdürü Fetih Çabukoğlu oldukça başarılı bir seminer gerçekleştiren Özkan Şenol’a okulu ve velileri adına teşekkür etti. İnönü Ortaokulu Müdür Yardımcısı M. Ali Ceynaklı da çiçek taktim ederek teşekkür etti

Uzman Psikolog Eğitim Uzmanı Özkan Şenol daha sonra da çocuk eğitimi konusunda velilere sunduğu kendi yazmış olduğu kitaplarını imzaladı.