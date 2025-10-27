  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AKYAZI İNÖNÜ İLK VE ORTA OKUL VELİLERİNE ÇOCUK VE AİLE EĞİTİMİ
Eğitim
Giriş Tarihi : 27-10-2025 00:12

AKYAZI İNÖNÜ İLK VE ORTA OKUL VELİLERİNE ÇOCUK VE AİLE EĞİTİMİ

​​​​​​​Akyazı İnönü İlkokulu Müdürlüğüne atanan ve  Öğrencilerinin başarı seviyelerini artırmak amacı ile kolları sıvayan  Fetih Çabukoğlu  ve İnönü Ortaokulu Müdürü Engin Kocaman ilk iş olarak velilerin eğitimi konusuna el attı.

AKYAZI İNÖNÜ İLK VE ORTA OKUL VELİLERİNE ÇOCUK VE AİLE EĞİTİMİ

Akyazı İnönü İlkokulu Müdürlüğüne atanan ve  Öğrencilerinin başarı seviyelerini artırmak amacı ile kolları sıvayan  Fetih Çabukoğlu  ve İnönü Ortaokulu Müdürü Engin Kocaman ilk iş olarak velilerin eğitimi konusuna el attı.

Bu amaçla bu işin ustalarından olan Uzman Psikolog Eğitim Uzmanı  Özkan  Şenol’u  velilerine farkındalık eğitimi vermek üzere Okuluna davet etti.

Recep Tayyip Erdoğan Spor Komkleksi salonunda  velilerin eşleri ile birlikte büyük ilgi gösterdiği seminer de anne ve babaların, evdeki büyüklerin çocuklarını yakından tanımaları, onların olumlu ve olumsuz davranışları karşısında nasıl bir tavır içinde olmaları gerektiği , eşler ve aile büyüklerinin  bu konuya oldukça dikkat etmeleri gerektiğini, çocuklarının her istediklerini yerine getirerek kendilerini  onlara kullandırmamalarını gerektiği  söyleyen Uzman Psikolog Eğitim Uzmanı Özkan  Şenol kendine has üslubu ile esprileri ile mükemmel bir seminere imza attı.

Velilere de söz vererek fikirlerini aldı. Velilerin yaşadıkları sorunlarla ilgili sorulara da cevaplar veren Özkan Şenol  ayrıca yaklaşık 2.5 saat süren eğitimi pür dikkat dinleyen velilere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Seminer sonunda  Okul yönetimi kendisine  bir teşekkür plaketi, bir tablo ve çiçek taktim etti.  Okul Müdürü Fetih Çabukoğlu oldukça başarılı bir seminer gerçekleştiren  Özkan Şenol’a  okulu ve velileri adına teşekkür etti. İnönü  Ortaokulu Müdür Yardımcısı M. Ali Ceynaklı da çiçek taktim ederek teşekkür etti

Uzman Psikolog Eğitim Uzmanı  Özkan  Şenol daha sonra da çocuk eğitimi konusunda velilere sunduğu kendi yazmış olduğu kitaplarını imzaladı.

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: