Akyazı Kuzuluk’ta kaybolan kız bulundu

Dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve ailesi tarafından kaybolduğu için güvenlik güçlerine bilgi verilen 14 yaşındaki Eslem Altuntaş isimli küçük kız bulundu ve güvenlik güçleri tarafından bulunan kız ailesine teslim edildi.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı Mahallesinde ikamet eden kayıp kızın bulunduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve duyarlılık gösteren vatandaşlara, kolluk kuvvetlerine, basın mensuplarına teşekkür etti ve paylaşımında şu anda saat 04.00 yeğenimizi kolluk kuvvetlerinden teslim alıp ailesine teslim ettik ifadelerini kullandı.