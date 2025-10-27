AKYAZI MÜFTÜLÜĞÜNDE 47 HAFIZ İÇİN GÖRKEMLİ İCAZET TÖRENİ  

Akyazı Müftülüğü koordinatörlüğünde müftülük tarafından açılan 4 kurstan başarıyla mezun olmayı başaran 47 hafız için Gazi Süleyman Paşa Camiinde icazet töreni düzenlendi.

Reisül Kurra Mustafa Demirkan’ın riyasetinde gerçekleşen icazet törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, İl Müftüsü Mehmet Aşık katılırken, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye, başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Siyasi Partilerin başkan ve yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, ATSO Başkanı Sadi Ömercikoğlu, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş ve bazı Mahalle Muhtarları, STK Başkan ve yöneticileri, Din görevlileri, çeşitli İl ve İlçelerden gelen misafir Müftü ve Din görevlileri, kadınların da bir hayli kalabalık olduğu cemaat katıldı.

İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, Müftülük Personeli ve Gazi Süleyman Paşa Camii Dernek başkan ve yönetimi de gelen misafirlere ev sahipliği yaptılar.

İcazet törenine katılacak olan ve icazet alacak olan hafızlar Kubbeli Yeni Cami (Cevat Ayhan Cami) önünden Gazi Süleyman Paşa Camii önüne kadar Mehmet takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdiler. Yürüyüş sonrası gayet düzenli bir şekilde camiye giriş yaptılar ve kendileri için ayrılan bölümde nizami ve disiplinli bir şekilde oturuşlarını gerçekleştirdiler.