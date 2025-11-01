 Akyazı İlçe Sağlıktan Konuarlp İlkokulunda “Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek” Etkinliği

​​​​​​​Kızılay Haftası kutlamaları kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından J. ve J. Konuralp İlkokulu’nda düzenlenen “Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek” temalı etkinliğe Türk Kızılay Akyazı Şubesi de katılım sağladı.

Etkinlikte; Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Sağlık Müdürü Şeyda Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Okul Müdürü Muammer Düzcan ve Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu bir araya gelerek çocukların sağlığı, bilinçlendirme çalışmaları ve toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik ortak hedefler üzerinde durdular.

Akyazı Şube Başkanı Sn. Mustafa Birincioğlu “Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı. Sağlıklı bir gelecek, ancak sağlıklı nesillerle mümkün olur.

Bu anlamlı etkinlikte bizleri bir araya getiren İl Sağlık Müdürlüğümüze, ev sahipliği yapan J. ve J. Konuralp İlkokulu yönetimine ve değerli protokol üyelerimize teşekkür ediyorum.

Kızılay olarak biz, sadece afetlerde değil; toplum sağlığının korunması, bilinçli bireylerin yetişmesi ve dayanışma kültürünün yaygınlaşması için de her zaman sahadayız.” cümlelerine yer verdi.

Etkinlik boyunca öğrencilerle sağlık, hijyen ve yardımlaşma konularında farkındalık çalışmaları yapılırken, Kızılay’ın toplum sağlığını koruma misyonuna vurgu yapıldı.