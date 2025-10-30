TOKİ’den Akyazı’ya 500 konut

​​​​​​​Ak Parti Akyazı İlçe başkanı Mesut Ekrem basınla paylaştığı açıklamasında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak değerlendirdiği “Yüzyılın konut projesi” kapsamında TOKİ tarafından Akyazı’da 500 konut yapılacağı müjdesi verdi.

Ak Parti Akyazı İlçe başkanı Mesut Ekrem basınla paylaştığı açıklamasında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak değerlendirdiği “Yüzyılın konut projesi” kapsamında TOKİ tarafından Akyazı’da 500 konut yapılacağı müjdesi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından İlçemize yapılacak olan 500 konutluk yeni projenin hayata geçirileceğini söyleyen Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Batakköy Mahallesi sınırları içinde yapılması planlanan bu projenin Akyazı’nın gelişimi ve konut sahibi olmak isteyen Akyazılı vatandaşlar için büyük önem taşıdığını belirterek konut sahibi olmak isteyenlerin 10 Kasım 19 Aralık 2025 tarihleri arasında müracaat etmeleri ve müracaat bedeli olarak da 5 bin lira yatırmaları gerektiğini, kuraların 29 Aralık 2025 ila 27 Şubat 2026 çekileceğini, teslimatın ise Mart 2027 tarihinde yapılacağını, ödeme planının ise %10 nun peşinat olarak alınacağını, 240 ay vadeli olacağını ve taksitlerinde 6 bin 750 TL. olarak ödeneceğini söyledi ve TOKİ ile Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylanan Akyazılıların müracaat etmelerini istedi ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere ilgili Bakanlığa ve TOKİ yetkililerine bu proje için teşekkür etti.